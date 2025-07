Il retroscena: Coco, solo un’offerta importante convincerà il Torino

26/07/2025 | 23:59:05

Saul Coco viene sistematicamente messo sul mercato, in realtà il Torino non ha intenzione di privarsene se non in presenza di offerte importanti. E la cessione di Walukiewicz al Sassuolo a maggior ragione mette il club granata vorrebbe monetizzare al massimo. Lo Spartak Mosca fin qui ci ha provato, ma non ha affondato. E per convincere il Torino dovrà alzare la posta, altrimenti Coco resterà granata per almeno un’altra stagione.

Foto; Instagram Torino