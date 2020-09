Il retroscena: clamoroso a Foggia, l’allenatore Capuano già rischia l’esonero

Eziolino Capuano rischia già l’esonero a Foggia. Non è un discorso tecnico, il club pugliese sta preparando il mercato dopo la riammissione in Serie C, ma non sono piaciuti alcuni atteggiamenti da parte dell’allenatore campano. Alcuni atteggiamenti che poi hanno portato a dichiarazioni che il Foggia vorrà valutare nelle prossime ore. Dichiarazioni che evidentemente non sono piaciute e sono sembrate un attacco alla proprietà. Ecco perchè Capuano è sotto esame ancor prima che parta il campionato, non è da escludere la decisione di provvedere nelle prossime ore anche all’esonero. Le riflessioni in casa Foggia continueranno tutta la notte.