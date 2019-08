Il retroscena: Ciofani a Cremona può liberare Montalto per la Ternana

L’arrivo di Daniel Ciofani quasi sicuramente libererà Adriano Montalto. E per l’attaccante si può profilare un importante ritorno alla Ternana dove fu grande protagonista nella stagione 2017-2018. Ci sono già gli accordi di massima tra i due club che verranno rifiniti quando sarà formalizzato – entro 48 ore – l’arrivo di Ciofani alla corte di Rastelli. Ma è chiaro che bisognerà trovare l’intesa tra Montalto e la stessa Ternana per fare in modo che l’operazione possa trovare la definitiva quadratura.

Foto: sito ufficiale Ternana