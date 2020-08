Luca Cigarini si è liberato dal Cagliari, ma le offerte non gli mancano. Abbiamo parlato del Crotone, c’è la fila dalla Serie B, ma il centrocampista centrale vuole aspettare il Parma. Confermiamo: Cigarini è in cima alla lista del club emiliano, tra l’altro il suo ingaggio permetterebbe di non inserirlo in lista essendo cresciuto nel settore giovanile del Parma.

Foto: twitter Cagliari