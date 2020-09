Il retroscena: Ciano (due mesi dopo) e Mancosu, il Monza fa i calcoli

Il Monza ha preso Frattesi, ma vuole chiudere con qualche altro botto. Sono due i chiodi fissi: Camillo Ciano e Marco Mancosu. Possono arrivare entrambi? Il Monza è imperdibile. Di Ciano vi avevamo parlato a sorpresa oltre due mesi fa, la clausola è di due milioni e scade il 20 settembre, al Frosinone potrebbe essere presentata una proposta da 1,6 milioni, situazione da seguire. Esattamente come quella che coinvolge Marco Mancosu, clausola da tre milioni e scadenza sempre il 20 settembre (domenica) a mezzanotte. Il Monza non ha chiamato Corvino per chiedere uno sconto, ma soltanto per metterlo a conoscenza della situazione. E sia su Mancosu che su Ciano bisogna tenere alta l’attenzione.