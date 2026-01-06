Il retroscena: Chiesa e le varie correnti in casa Juve

06/01/2026 | 23:25:46

Federico Chiesa ha acceso il semaforo verde per la Juve, nel senso che dal suo punto di vista c’è l’apertura. Il gradimento totale è soprattutto di Chiellini che spinge per un ritorno in bianconero, ovviamente serve una formula che possa convincere tutti, possibilmente il prestito e bisogna lavorare con il Liverpool. Ma sull’operazione ci sono varie correnti di pensiero in casa Juventus, nel senso che non tutto la pensano allo stesso modo. Il punto numero uno è che Spalletti non può inventarsi nuove soluzioni tattiche, ha trovato la quadratura e in linea di massima Chiesa agirebbe da vice Yildiz tranne rare eccezioni. Lo stesso figlio d’arte dovrebbe essere al corrente di tutte queste cose, non lascia il Liverpool per fare il titolare. I dialoghi stanno andando avanti, ma siamo all’interno di varie correnti, non l’unanimità, in casa Juve.

Foto: Instagram Chiesa