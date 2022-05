Il retroscena: Chiellini, arrivata la proposta ufficiale dei Los Angeles FC

Giorgio Chiellini si prepara a cambiare vita calcistica. Dopo una lunga epopea nella Juve, il difensore sta ormai decidendo di sbarcare nella MLS: nelle ultime ore è arrivata la proposta ufficiale dei Los Angeles FC, l’unica davvero plausibile. Si è parlato di altri club, per esempio l’Inter Miami, che non hanno mosso (almeno fin qui) un passo ufficiale. I Los Angeles FC hanno invece presentato un’offerta di 18 mesi che Chiellini in linea di massima è orientato ad accettare. Ci sono stati confronti in famiglia, si ritiene sia un’esperienza importante dal punto di vista umano e non soltanto professionale. Ecco perché dalla proposta, con tanto di contratto sul tavolo, al sì dovrebbe trascorrere poco tempo.

Foto: Twitter Juventus