Il retroscena: Chalobah, l’Inter in stand-by. Il Como resta su Sanchez

13/07/2026 | 19:34:03

L’Inter si è presa una pausa di riflessione sul fronte Chalobah. Aveva incassato il sì dell’entourage, aveva memorizzato che andava fatta una proposta di almeno 35 milioni. Ma le ultime vicende relative a Khalaili hanno portato a uno stand-by, vedremo se sarà definitivo. Il Chelsea ha ricontattato il Como, primo club in Italia a sondare il difensore centrale di proprietà dei Blues. Ma il Como resta sullo sfondo per Chalobah, di sicuro non ha gradito molto la virata verso l’Inter quando c’erano già stati dialoghi diretti. Fabregas avalla Sanchez del Galatasaray, chiaramente la trattativa va completata ma oggi è la prima scelta (esclusiva del 7 luglio).

Foto: Instagram Chalobah