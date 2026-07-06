Il retroscena: Chalobah e l’offerta fantasma del Como. Le ultime sull’Inter

07/07/2026 | 00:02:39

Chalobah e il Como: come raccontato nei giorni scorsi, mai avevamo avuto traccia di un’offerta imminente di 35 milioni, bonus compresi, da parte del club lombardo per il difensore centrale di proprietà del Chelsea. Infatti, silenzio assoluto. Se ci saranno novità in chiave Como (che continua a seguire, tra gli altri, Sanchez e Solet), saremo pronti a raccontarle. In realtà il Como pensava di avere una corsia preferenziale, ma da quando è intervenuta l’Inter gli scenari sono cambiati anche perché i nerazzurri hanno già un’intesa di massima con l’entourage di Chalobah. Vale quanto vi abbiamo svelato il 27 giugno, all’interno di un inseguimento che dura dal 2022, sono quasi quattro anni che l’Inter cerca Chalobah e ora confida di poter avvicinarsi sempre più alla definizione della trattativa.

Foto: Instagram Chalobah