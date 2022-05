Il retroscena: Cellino fa pace con Inzaghi, risolve il contratto e lo propone a Giulini

Tra Filippo Inzaghi e il Brescia è finita, come si poteva immaginare già qualche giorno fa. Ma la cosa importante è che sia finita nel migliore dei modi: dopo mille incomprensioni, Cellino e Super Pippo si sono lasciati bene, molto presto risolveranno il contratto e presto Inzaghi sarà libero di scegliere il suo futuro. Ma c’è di più: Cellino ha avuto uno scambio di opinioni con Giulini, presidente del Cagliari, e gli ha consigliato proprio Inzaghi per preparare la risalita. Un nome che era stato accostato al Cagliari già ieri da un sito di Brescia e stamattina da diversi quotidiani. Vedremo quale sarà la decisione di Giulini, che aveva sondato Iachini e che – come raccontato – apprezza molto Aurelio Andreazzoli (in passato vicino al Cagliari). Ma quest’ultimo deve prima parlare con l’Empoli (che ha scelto Paolo Zanetti) e quindi tutto sarà più chiaro tra qualche giorno. Intanto, anche Inzaghi entra nella lista di Giulini su assist di… Cellino.

FOTO: Sito Brescia