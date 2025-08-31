Il retroscena: Ceballos proposto alla Fiorentina! Nessuna offerta ma…

31/08/2025 | 11:50:39

La Fiorentina è molto attiva sul mercato. E c’è una novità importante: nella notte è stato proposto da alcuni intermediari Dani Ceballos, classe 1996, evidentemente non intoccabile in casa Real Madrid malgrado le recenti parole di Xabi Alonso. Nei giorni scorsi ci aveva provato – secondo AS – la Juve, nel frattempo i contatti della Fiorentina per il centrocampista sono stati diretti e la situazione va seguita. A maggior ragione se i viola facessero due o tre operazioni in uscita, nella speranza che Ceballos sia ancora disponibile sul mercato.

foto Instagram Ceballos