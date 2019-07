Il retroscena: Cavani ha già parlato con Godin e Vecino. La sua disponibilità…

Edinson Cavani è allettato dall’ipotesi Inter. Ovviamente non si sente una seconda scelta, aspetta le evoluzioni dell’affare Lukaku, ma la sua ambizione è quella di lasciare il Psg non disdegnando un ritorno in Italia. Nelle ultime ore ci sono stati contatti telefonici sia con Godin che con Vecino, evidente conferma che si tratta di una pista da seguire a prescindere da Dzeko e in attesa della parola fine sull’attaccante del Manchester United.

Foto: AS