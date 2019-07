Il retroscena: Cavani chiede 5-7 giorni per riflettere. L’Inter…

Edinson Cavani ha memorizzato la volontà dell’Inter di aprire una trattativa, a maggior ragione se la Juve perfezionasse lo scambio Lukaku-Dybala con il Manchester United. Ma al momento non c’è una trattativa, semplicemente che – dopo i messaggi che gli sono arrivati – il Matador ha chiesto cinque-sette giorni di tempo per riflettere. Tutto questo perché la sua intenzione era quella di andare fino alla scadenza di contratto del prossimo giugno per poi scegliere con calma la nuova destinazione. Poi molte cose dipendono dagli sviluppi legati a Neymar, sempre al centro dell’interesse del Barcellona. Cavani è un ragazzo molto sincero e trasparente: è felice del corteggiamento dell’Inter, ma rifletterà ancora. E poi si capirà se potremo entrare nel vivo della trattativa.

Foto: AS