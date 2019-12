Il retroscena: Castori-Trapani, nessun accordo. Bisoli prima scelta, ma deve liberarsi. Resiste Sottil

Fabrizio Castori è stato contattato dal Trapani, ma al momento non ci sono i margini per un accordo. Trattativa in stand-by, forse definitivamente tramontata. Al club siciliano, che deve sostituire Baldini, piace da giorni Pierpaolo Bisoli, che ha ancora da risolvere delle pendenze con il Padova e deve liberarsi. Drago, invece, come sappiamo, non ha raggiunto l’accordo con la Reggina. Resta sempre in corsa Sottil, come annunciato ieri dalla dirigenza.

Foto: Twitter Carpi