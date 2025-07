Il retroscena: Castellanos, l’idea del Flamengo. E la posizione della Lazio

15/07/2025 | 21:04:55

In giornata si è parlato molto di un’offerta del Flamengo per Taty Castellanos. Fonti autorevoli brasiliane che non osiamo discutere. Ma in base a quanto abbiamo raccolto una proposta ufficiale non è ancora arrivata. Se così fosse, dovrebbe essere di almeno 35-40 milioni, questa la valutazione che dà la Lazio. Andiamo avanti: anche se fosse di 40, la Lazio sarebbe costretta a respingerla come ha fatto con i vari Gila, Rovella e compagnia. Semplicemente perché non può fare mercato in entrata, almeno fin qui, e i centravanti in organico sono due: Castellanos e Dia

Foto: Instagram Lazio