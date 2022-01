Il retroscena: Casale, no del Verona a 8 milioni di Milan e Napoli. Alla Lazio piace, ma…

Nicolò Casale è un difensore che sta facendo benissimo a Verona. Classe 1998, ha dimostrato di essere assolutamente all’altezza, negli ultimi giorni l’Hellas ha detto no a una proposta di 7-8 milioni per il cartellino proposti sia dal Milan che dal Napoli. È evidente che il Verona lo valuti di più, confermiamo quanto trapelato già qualche giorno fa: Casale piace a Sarri. Il suo agente lo ha proposto, ma al momento la Lazio (che ha terribilmente bisogno di un difensore centrale) è bloccato dal famoso indice di liquidità. Vediamo se la situazione si modificherà nelle ultime settimane di mercato. Il Milan sta valutando altre soluzioni, anche Bailly in uscita dal Manchester United – come emerso nelle ultime 48 ore dall’Inghilterra – considerato che Botman è una montagna difficile da scalare.

FOTO: Instagram Casale