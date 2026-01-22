Il retroscena: Carrasco-Roma è un’idea di… Hermoso. Le prospettive

22/01/2026 | 23:40:43

Yannick Carrasco vorrebbe tornare in Europa nell’anno del Mondiale, con tutto il rispetto per l’Al-Shabab che gli paga un ingaggio altissimo. È stato proposto un po’ a tutti, anche alla Roma per via di un eccellente rapporto con il difensore Hermoso, in comune hanno un’esperienza con l’Atletico Madrid. Hermoso ha segnalato alla Roma il desiderio dell’esterno di fare un’esperienza con i giallorossi, il profilo non dispiace a Gasperini, il problema da risolvere è che serve una congrua partecipazione del suo attuale club sull’ingaggio. La Roma è su diverse piste per aggiungere un altro attaccante, in cima alla lista ci sono Sauer e Tel ma non sono situazione semplici anche se il club della famiglia Friedkin continuerà a seguire le evoluzioni.

Foto: Instagram Belgio