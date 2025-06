Il retroscena: Carnesecchi, il messaggio Atalanta allo United. E in caso di svolta…

23/06/2025 | 23:59:25

Marco Carnesecchi, fresco sposo, lascerà l’Atalanta solo in caso di una proposta irrinunciabile. Rispetto alle voci relative al Manchester United, possiamo dire che per la Dea la valutazione del portiere non può essere inferiore ai 45 milioni, meglio se si toccasse 50. I rapporti con i Red Devils sono eccellenti, testimoniati da diverse operazioni e rinsaldati dall’interesse per Ederson (in attesa di una decisione, c’è concorrenza). E proprio per questo importante è essere chiari fin dall’inizio. Il Manchester United potrebbe pensare a Carnesecchi (ma occhio a Martinez dell’Aston Villa) in caso di cessione di Onana reduce da una stagione disastrosa. L’Atalanta non sta pensando al sostituto, ma apprezza diversi profili: in testa Caprile (riscattato dal Cagliari e nel mirino di qualche club di A), senza trascurare Perin e Falcone.

Foto: Instagram Serie A