Il retroscena: Caputo, se Preziosi gioca al ribasso il Sassuolo…

Due club per Ciccio Caputo: il Genoa e il Sassuolo, come raccontato ieri. L’attaccante vorrebbe seguire Andreazzoli in Liguria, gli piacerebbe molto. Ma ora dipende da Preziosi, se giocasse al ribasso sul cartellino, l’Empoli (e lo stesso Caputo) prenderebbero in esame altre soluzioni. Una in modo particolare: il Sassuolo che è pronto – come già raccontato – a scavalcare. Altri scenari al momento non ce ne sono, Caputo comunque vada giocherà in serie A.

Foto: Twitter-uff-Lega Serie A