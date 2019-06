Il retroscena: Caputo e il Genoa, conferme. Quando Andreazzoli…

Ciccio Caputo ha dimostrato di essere un attaccante da serie A, risulta improbabile la semplice ipotesi che possa ripartire dall’Empoli in B. Anche perché ha un grande mercato nella massima serie, non resta che scegliere. Considerato l’accordo totale tra Andreazzoli e il Genoa, aspettando la risoluzione tra Prandelli e Preziosi, confermiamo la pista di ieri sera: Caputo in rossoblù è più di un’opzione, l’attaccante barese vuole aspettare.

Foto: Twitter ufficiale Empoli