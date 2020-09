Il retroscena: Capuano e il Foggia, la fiducia è finita

La storia è già al capolinea ancor prima di svilupparsi. Ieri sera vi abbiamo raccontato come Eziolino Capuano sia molto più lontano dal Foggia, al punto che molto presto il club potrebbe decidere di non procedere al tesseramento. Diciamo “procedere”perché la scelta è stata fatta, Capuano è da giorni e giorni in azione, ma il Foggia potrà rendere tutto operativo quando cambierà lo status e sarà possibile lavorare per la Serie C, probabilmente da martedì. E da quel giorno si ratificheranno gli affari di mercato già conclusi, compresa la tripla operazione con la Salernitana. Le motivazioni della probabile fine del rapporto con Capuano sono chiare: al Foggia non sono piaciuti atteggiamenti, comportamenti e parole indirette. La fiducia è già finita, andare avanti così tanto per farlo non avrebbe molto senso.

Foto: sito ufficiale Rieti