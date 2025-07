Il retroscena: Candè dice sì al Verona. La richiesta del Venezia

Fali Candè è un difensore centrale, classe 1998, che piace molto al Verona. La sua apertura è stata totale, nel senso che ci andrebbe volentieri per giocare ancora in Serie A. Il Verona ha proposto circa un milione e mezzo, il Venezia chiede il doppio: non è una forbice ampia, ci sono i margini per fare altri passi verso la definizione della trattativa.

Foto Instagram Cande