Il retroscena: Cancelo, il Barcellona fa sul serio più del City. Ma solo se Semedo…

Joao Cancelo non è un intoccabile per la Juve. E nei recenti incontri di mercato, Paratici ne ha parlato in modo fitto con il Barcellona. Come raccontato ieri sera, la volata con il Manchester City può davvero pendere a favore del club catalano pronto a mettere sul tavolo una proposta tra i 50 e i 55 milioni. Una cifra che la Juve accetterebbe e che consentirebbe di fare plusvalenza rispetto all’investimento della scorsa estate. Il problema del Barcellona è che, intanto, deve uscire Semedo nei giorni scorso vicino all’Atletico Madrid.

Foto: Twitter ufficiale Juventus