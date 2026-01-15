Il retroscena: Cancellieri, perché il Brentford non vuole insistere

15/01/2026 | 23:05:02

Il Brentford si è mosso realmente per Matteo Cancellieri, ha mandato un emissario sia per Lazio-Fiorentina che per Verona-Lazio e ha anche presentato un’offerta al suo procuratore da 15 milioni bonus compresa. Poi la macchina si è fermata, come se fosse finita in un vicolo cieco e ci sono spiegazioni. L’ultima prestazione al Bentegodi non ha convinto troppo il Brentford, troppo egoismo negli ultimi 20-25 metri e quasi un passo indietro nelle valutazioni del club inglese. E poi la sensazione del Brentford è stata che Cancellieri volesse utilizzare quella trattativa per forzare il rinnovo con la Lazio (scadenza 2027) sapendo che per Sarri oggi è una pedina importante. Tante motivazioni per fare un passo indietro, ora il Brentford sta guardando altrove e sarebbe sorprendente se riaprisse la pratica Cancellieri.

Foto: Instagram Cancellieri