Il retroscena: Cancellieri, il Brentford per ora resta defilato. Le ultime prestazioni…

26/01/2026 | 23:40:39

Non abbiamo grandi tracce su un ritorno di fiamma del Brentford per Matteo Cancellieri, dopo quanto vi avevamo anticipato e il forte interesse manifestato con partite della Lazio viste dal vivo (Fiorentina in casa e Verona in trasferta). Il club inglese era arrivato a offrire 15 milioni, la Lazio aveva chiesto una proposta superiore, certi atteggiamenti (non della società biancoceleste) sono piaciuti poco al Brentford. E soprattutto le ultime prestazioni di Cancellieri, impalpabili e deludenti non ultima quella di Lecce, sono piaciute poco. Al punto che resta una fase di stand-by, vedremo se le cose cambieranno nell’ultima settimana di mercato.

Foto: sito lazio