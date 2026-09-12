Il retroscena: Cancellieri al Parma, era tutto fatto per 5 milioni

12/09/2026 | 23:45:23

La Lazio aveva deciso di cedere Matteo Cancellieri negli ultimi giorni di mercato. E aveva trovato un accordo con il Parma, 5 milioni per il cartellino a non troppi mesi dalla scadenza del contratto fissata per il prossimo giugno (non ci sono margini, almeno fin qui, per il rinnovo). Ma poi l’area tecnica ha deciso di trattenere l’esterno per non buttare a mare il lavoro fatto nei primi mesi di stagione, seguendo una linea che ha preferito portare al sacrifico di Dia. Così per Cancellieri è sfumato in extremis un trasferimento ormai concretizzatosi tra Lazio e Parma prima dell’improvvisa retromarcia. E contro il Milan un primo tempo da protagonista e il primo gol stagionale.

Foto x lazio