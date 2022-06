Il retroscena: Cambiaso-Juve, visite fissate e poi rinviate. Ecco perché

Andrea Cambiaso sarà il nuovo terzino sinistro della Juve, su questo non ci sono dubbi. Lo scambio con il Genoa, che porterà il difensore centrale Dragusin in rossoblù, è stato perfezionato, previsto anche un conguaglio di circa 3,5 milioni a favore della società attualmente proprietaria del cartellino. Nel pomeriggio di ieri erano state organizzate le visite di Cambiaso a Torino per la giornata di oggi, ma con l’accordo che ci sarebbe stata una conferma in serata. Conferma che non è arrivata perché Dragusin, in vacanza, risulta irreperibile da ieri. Il difensore ha già accettato il Genoa, ma serve la sua firma per preparare i documenti. Dragusin rientrerà dalle vacanze probabilmente lunedì, nel frattempo prima o poi risponderà al telefono. E le visite di Cambiaso potranno essere organizzate, la trattativa è stata definita.

Foto: Instagram personale