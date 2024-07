Il retroscena: Calafiori, la lunga attesa, il mega ingaggio e il Basilea di ferro

Riccardo Calafiori tornerà tra qualche giorno dalle vacanze. E si rimetterà a disposizione del Bologna, a meno che non accada qualcosa prima all’interno di una trattativa con l’Arsenal che è entrata in una fase stagnante. Il Basilea ha una percentuale del 50 per cento da futura vendita e malgrado qualsiasi tipo tentativo degli ultimi giorni non ha intenzione di concedere uno sconto rispetto a quanto concordato. Pensiamo che gli svizzeri difficilmente cambieranno idea. E così il Bologna continua a chiedere oltre 50 milioni che per l’Arsenal sono troppi, all’interno di questo balletto infinito che dovrebbe trovare una soluzione. Possibile l’inserimento di un altro club? Per ora non ci sono tracce. Tra l’altro Calafiori ha accettato l’Arsenal e un ingaggio di oltre 4 milioni a stagione. La domanda è: chi molla per primo? Bella domanda…

Foto: Instagram Calafiori