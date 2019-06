Il retroscena: Cairo furibondo, Petrachi rischia. I suoi viaggi…

Gianluca Petrachi sta lavorando per la Roma pur essendo ancora sotto contratto con il Torino. E questo particolare ha mandato su tutte le furie Urbano Cairo che non ha certo gradito il fatto che il direttore sportivo stia operando per un nuovo club pur avendo ancora un impegno con i granata. Petrachi potrebbe sempre smentire, ma evidentemente Cairo ha lavorato per acquisire prove che certifichino il suo convincimento. Il diesse aveva rassegnato le dimissioni, mai accettate dal presidente del Toro, comunque mai ratificate dal punto di vista formale. Una situazione da chiarire, a maggior ragione dopo i rapporti deteriorati negli ultimi otto-dieci mesi tra il numero uno granata e il direttore sportivo salentino.

Foto: sito ufficiale Torino