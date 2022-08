Il retroscena: Cagliari, via libera a Waliukewicz solo quando arriva Barba

Il Cagliari ha raggiunto un accordo con l’Empoli per il prestito del difensore polacco Waliukewicz, la possibilità di fare esperienza in Toscana e di trovare più spazio. Ci sono gli accordi totali, l’Empoli ha battuto la concorrenza del Verona, ma Walukiewicz sarà liberato soltanto quando il Cagliari chiuderà la trattativa con il Benevento per Federico Barba.

Foto: Logo Cagliari