Il retroscena: Cagliari, priorità Pinamonti. Ma prima deve uscire Simeone

, in modo particolare del direttore sportivo Capozucca. E quindi la situazione va seguita con attenzione, partendo da un presupposto: per accogliere Pinamontiche ha mercato in Francia (Olympique Marsiglia), Russia (Zenit) e Spagna (un paio di sondaggi). Pinamonti ha un ingaggio importante, circa 2,3 milioni di base a stagione più bonus, quindi sarebbe un investimento oneroso. All’interno comunque degli eccellenti rapporti tra Inter e Cagliari che prevedono il trasferimento diin nerazzurro eancora in Sardegna (serve ancora un po’ di pazienza all’interno di una situazione scandita). Al Cagliari, ricordiamolo, per l’attacco è stato proposto anche, un nome di prestigio. Pinamonti resta, come raccontato, un obiettivo delle tre neo-promesse ma con distanze enormi relative all’ingaggio.