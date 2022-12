Il retroscena: Cagliari, l’incontro con Ranieri (priorità di Giulini) e le richieste. Le alternative

Il Cagliari aveva già esonerato Liverani con le dichiarazioni del direttore sportivo Bonato di domenica scorsa dopo la sconfitta di Palermo. E Giulini aveva avuto contatti con Claudio Ranieri, si tratterebbe di un ritorno, che aveva fatto richieste precise e un contratto di più anni con una base superiore a 1,5 milioni per l’intera stagione. Un’altra strada porta a Beppe Iachini, che il direttore sportivo Bonato conosce bene, la terza soluzione sarebbe Diego Lopez. Ma la priorità è Ranieri che Giulini ha incontrato tra domenica e ieri, dopo i contatti dello scorse settimane e raccontati anche nella giornata di ieri. Ranieri non troppo tempo fa ha detto che la categoria non sarebbe un problema, in passato ha avuto qualche altra possibilità ma i club che lo avevano contattato hanno poi fatto scelte diverse (il Bologna aveva messo Thiago Motta come priorità). Un esempio: era stato addirittura accostato al Genoa, quando la priorità era quella di dare fiducia a Gilardino, fiducia evidentemente ben riposta. Adesso vedremo se con il Cagliari si troverà la quadratura definitiva.

