Il retroscena: Cacciatore, il Pescara rinuncia ancor prima delle visite

Fabrizio Cacciatore era atteso a Pescara per la serata di ieri. Il terzino destro svincolato ex Cagliari avrebbe dovuto sottoporsi alle visite, passaggio fondamentale per poi proporgli un contratto fino al prossimo giugno. Ma, dopo i numerosi infortuni della scorsa stagione a Cagliari, il club abruzzese ha preferito rinunciare. E andrà eventualmente a caccia di un altro svincolato.

Fonte Foto: cacciatore-sito-cagliari