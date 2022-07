Il retroscena: Broja-Napoli resiste da marzo. E Meret non è in fuga

Armando Broja è un profilo che piace moltissimo al Napoli, una novità assoluta del 28 marzo. Un profilo che resiste ormai da tre mesi e mezzo. Rientrato al Chelsea dal proficuo prestito con il Southampton, ora cerca una nuova opportunità per esprimere il suo innegabile talento. Le offerte non mancano, ma lui ha strizzato l’occhio al Napoli, aspettando chiaramente che la situazione si definisca. Viene considerato un potenziale erede di Osimhen se arrivasse una mega offerta, in realtà potrebbe arrivare a prescindere in caso di partenza di Petagna (il Monza alzerà il prsssjng) e tenendo conto della situazione particolare di Mertens. Il mercato del Napoli vive una fase particolare, molto dipenderà dalla vicenda Koulibaly. Confermato che Deulofeu aspetta, chiariamo un dubbio su Alex Meret: non ci risulta sia in fuga, non ci risulta che ci siamo intoppi sul rinnovo oppure che abbia una trattativa con l’Empoli (il titolare di Zanetti è Vicario). Su di lui c’era la Fiorentina che poi ha preso Gollini, il Napoli completerà il rinnovo e poi cercherà un profilo con maggiore esperienza europea (Sirigu è una possibilità, non l’unica).

Foto: Twitter Chelsea