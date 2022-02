Il retroscena: Brescia, ribaltone Inzaghi. Cellino richiama Diego Lopez. E Marroccu…

Ribaltone in casa Brescia. Il pareggio di ieri a Cosenza è stato fatale per Pippo Inzaghi che evidentemente avrebbe dovuto vincerle tutte. La decisione dell’esonero è presa e non é neanche sorprendente, considerati i rapporti sempre complicati – da settimane se non settimane, tra Pippo e il responsabile del club. In arrivo Diego Lopez, 48 anni ad agosto, la trattativa sarà perfezionata nelle prossime ore ma la scelta è fatta. E si tratta dell’ennesimo ritorno a Brescia. Ricordiamo che il Brescia è terzo in classifica a due punti dalla capolista Lecce, ulteriore conferma che non si può trattare di una scelta tecnica. Ricordiamo anche cosa disse il direttore sportivo Marroccu poco più di un mese fa, quando Inzaghi era già in discussione: “Sarebbe davvero strana una situazione del genere, mi dimetterei immediatamente”. Marroccu era tornato al Brescia dopo un contenzioso con lo stesso Cellino, evidentemente lo stesso Cellino è andato avanti per la strada di competenza. Lopez ha un rapporto retrodatato con il proprietario del Brescia che risale a quando il difensore era un calciatore del Cagliari. E adesso toccherà a lui riprendere le redini di una squadra comunque in piena lotta per la promozione diretta. Ma Inzaghi paga lo stesso…