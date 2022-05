Il retroscena: Brescia, impegno biennale con Clotet. Il contenzioso con Inzaghi

Il Brescia ha un impegno biennale con Pep Clotet che, come anticipato nei giorni scorsi, è l’allenatore scelto da Cellino per le prossime due stagioni, si tratterebbe di un ritorno. Ma il contenzioso con Inzaghi va avanti, c’è un contratto ma anche un’iniziativa in corso con il Collegio Arbitrale dopo l’esonero scattato malgrado accordi diversi.

Ecco perché la nuova stagione del Brescia ufficiosamente parte con Inzaghi, ovviamente all’interno di un rapporto inesistente e nella speranza della proprietà di arrivare a un accordo di totale separazione. Ovviamente Inzaghi farà valere le sue condizioni, si prevedono giorni caldi.

Foto: Sito Birmingham