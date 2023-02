Il retroscena: Brescia-Clotet senza fiducia. Possanzini favorito su Aglietti

Pep Clotet ha diretto l’allenamento del Brescia, ma la fiducia è sotto lo zero. Quindi, è possibile che venga sollevato dall’incarico nelle prossime ore. Cellino aveva pensato a Cosmi come prima e unica scelta, ma il lungo contratto con il Rijeka ha posto limiti e paletti alti. Adesso ci sono due strade: la promozione di Davide Possanzini, allenatore della Primavera, strada che viene percorsa e che avanza in queste ore. Oppure il ritorno di Aglietti, una soluzione che per Cellino sarebbe un’altra sconfitta, visto che lo ha esonerato dopo due partite e non vorrebbe richiamarlo.

Foto: twitter Brescia