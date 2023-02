Il retroscena: Brescia, avanti un altro. Possanzini sfiduciato, c’è Gastaldello

La stagione di Massimo Cellino a Brescia rischia di diventare la peggiore della sua storia. E di sicuro nel suo passato ci sono tanti momenti bui. Ma qui si sta superando, lo aveva dimostrato a gennaio cedendo l’attaccante più forte dell’organico, Moreo, senza sostituirlo in modo adeguato. Adesso siamo a un passo dalla quarta svolta stagionale in panchina: Davide Possanzini non ha più la fiducia, vorrebbe decidere da solo ma non è possibile, caratterialmente non c’è feeling. Ecco quindi che nelle prossime ore verrà responsabilizzato Daniele Gastaldello che dovrà essere affiancato da un vice con il patentino. La squadra sarebbe ancora con Possanzini, ma serve a poco. Se non cambierà ancora idea, Cellino ha ormai deciso. E la stagione del Brescia è già disastrosa, nella speranza che la classifica non peggiori ancora.

Foto: twitter Brescia