Il retroscena: Bremer, ieri telefonata agente-Torino. L’Inter ha fretta

Gleison Bremer vuole l’Inter da dicembre e ora ha fretta. Nella giornata di ieri c’è stata una telefonata tra l’agente Busardò e i dirigenti granata per fissare un nuovo summit in modo da avvicinarsi alla definizione. L’Inter ha fretta esattamente come Bremer, indipendentemente dalla trattativa Skriniar–Paris Saint Germain che nelle prossime ore può entrare nel vivo. L’Inter è pronta a fare una proposta vicina ai 30 milioni, in prestito con obbligo di riscatto. Il Torino chiede di più, ma ha ormai intuito che bisogna arrivare a una quadratura che accontenti tutti. Ai granata piace molto il centrocampista Casadei che l’Inter non vorrebbe perdere perché lo considera un predestinato. Ma sono dettagli, sia pure importanti, rispetto alla volontà di perfezionare l’operazione Bremer. Negli ultimi giorni sono spariti tutti gli accostamenti ad altri club, semplicemente perché il brasiliano ha scelto i nerazzurri da mesi e mesi senza cadere fin qui in altre tentazioni.

Foto: Torino twitter