Il retroscena: Bremer, la Juve l’ultima a provarci. Ma la sua voglia di Inter è intatta

Gleison Bremer ha scelto l’Inter, da dicembre, e non vede l’ora di indossare quella maglia. Ormai sono trascorsi sette mesi, normale che si debba andare presto alla definizione. Molto dipenderà dal trasferimento di Skriniar al Paris Saint–Germain, ma ribadiamo quanto raccontato ieri: non si può più aspettare. Negli ultimi 3 mesi ci hanno provato almeno tre o quattro club, all’estero e anche in Italia. La Juve ultimo esempio, ma non al punto da mettere la freccia e scavalcare la concorrenza, proprio per i motivi suddetti. Adesso si entrerà nel vivo, il Torino giustamente pretende una cifra che tocchi i 30 milioni e che magari vada oltre con i bonus e con l’inserimento di una contropartita tecnica (Casadei resta una possibilità). Bremer aspetta con pazienza, convinto che spesso scatterà il semaforo…nerazzurro.

Foto: Bremer Instagram