Il retroscena: Bremer-Inter, nessun incontro e c’è un perché. Pinamonti in attesa

Nessun incontro oggi per Gleison Bremer all’Inter. Meglio ancora: nessun incontro programmato per un motivo molto semplice. L’Inter aspetta che il Paris Saint–Germain faccia l’offerta al rialzo per Milan Skriniar, poi andrà subito dal Torino per chiudere. Bremer viene accostato ad altri club, ma lui vuole mantenere la parola data all’Inter diversi mesi fa. Quanto a Pinamonti c’è stato un incontro, senza il coinvolgimento dell’Atalanta, in cui è stata ribadita la sua volontà di andare alla corte di Gasperini. Presto ci sarà la nuova partecipazione dell’Atalanta per arrivare a una totale intesa sul cartellino e per avvicinarsi il più possibile alla richiesta dell’Inter (circa 20 milioni).

Foto: Twitter Torino