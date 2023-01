Il retroscena: Brekalo aspetta la Fiorentina. Ora decide Commisso

Josip Brekalo ha detto sì alla Fiorentina. Totalmente. E la Fiorentina ha aperto, già 10 giorni fa era interessata alla finestra. Nel momento in cui il Monza non riusciva a chiudere per un problema di commissioni, mentre il Bologna ci ha provato seriamente ma senza trovare la porta aperta. E così i viola hanno tessuto la tela pazientemente, isolandosi dalle illazioni su Nico Gonzalez (carta canta) e lavorando su un esterno offensivo forte, giovane (classe 1998) e che aveva già dimostrato con il Torino tutte le sue qualità. Non è un caso che nelle ultimi giorni o nelle ultime ore la Fiorentina abbia accelerato alcune cessioni (Maleh al Lecce, Zurkowski all’Empoli e Benassi alla Cremonese) in modo da farsi trovare pronta. Il Wolfsburg chiede un milione per il cartellino un scadenza, ma si può scendere ancora. Risolto il nodo della commissioni (la richiesta al Monza era di due milioni) si può andare a dama. Brekalo era stato mandato a un passo dal Getafe, invece aspetta. La spiegazione è anche tattica: con Jovic punto di domanda e Cabral infortunato spostare Nico Gonzalez come centravanti significherebbe liberare un posto sugli esterni, l’ideale per Brekalo. In ogni caso le rotazioni legate alle scelte di Italiano sarebbero più competitive. La Fiorentina sta facendo valutazione anche su una prima punta. Intanto, Brekalo sarebbe un’operazione a prescindere da Nico, in modo da dare a Italiano maggiori e migliori assortimenti. Ora tocca a Commisso e agli ultimi passaggi sulle commissioni. Brekalo, intanto, aspetta: lui ha già scelto la Viola.

Foto: Twitter Torino