Il retroscena: Braida, una pista porta al Monaco

Ariedo Braida ha deciso di interrompere il suo rapporto contrattuale con il Barcellona. Ha risolto il contratto di due anni, accontentandosi di una minima buonuscita pur di rientrare in Italia. Al momento non ci sono soluzioni in serie A, vedremo se nei prossimi giorni o nelle prossime settimane cambierà qualcosa. Ma intanto ci sono stati contatti con il Monaco che cerca un direttore sportivo e che potrebbe approfondire i discorsi con Braida.

Foto: sportes