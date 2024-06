Il retroscena: Boulaye Dia e la Lazio, ecco la verità

Boulaye Dia è stato accostato alla Lazio nelle ultime settimane, a noi non risulta una chiusura dell’operazione con la Salernitana. Almeno in queste ore è così, vedremo più avanti senza togliere Dia dai radar biancocelesti e comunque specificando come diverse settimane fa fosse stato messo in stand-by. Ci risulta invece che la Salernitana stia spingendo in modo da completare una doppia operazione dopo quella relativa a Tchaouna (che ha firmato da giorni, ben oltre inutili allarmismi). Ma non abbiamo conferme almeno finora su un’operazione da 14 milioni più 2 di bonus, cifre in ogni caso eccessive. Non escludiamo che la Lazio possa insistere per Dia, ma le priorità oggi sono altre: Noslin (possibile contropartita Akpa-Akpro, ma quest’ultimo deve sciogliere le riserve) e Stengs, oltre Dele–Bashiru ormai in chiusura. Noslin è una priorità perché, nel sistema di gioco di Baroni, può coprire fino a tre ruoli. Mentre Dia è collocabile soltanto come prima punta, tenendo conto che ci sono Castellanos (il Girona prova a riacquistarlo ma servono tanti soldi) e Immobile. Vedremo gli sviluppi.

Foto: Instagram Dia