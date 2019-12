Il retroscena: Borini, l’offerta del Genoa e il placet del Milan

Fabio Borini ha un contratto in scadenza a giugno, il Milan ha dato il placet alla cessione al Genoa. Una pista che vi avevamo anticipato il 21 dicembre, mettendo il club rossoblù in pole e accompagnandovi fino agli ultimi dettagli. Preziosi, che cerca rinforzi immediati per la rincorsa salvezza, aveva messo sul tavolo un contratto di altri due anni rispetto alla scadenza 2020 con i rossoneri, disponibile a un’eventuale opzione fino al 2023. Dettagli ormai sul punto di essere sistemati, Nicola aspetta Borini.

Foto: Twitter ufficiale Sunderland