Il retroscena: Bonny-Inter con o senza Sebastiano Esposito nell’operazione

19/06/2025 | 10:15:37

Bonny e l’Inter: siamo entrati nel vivo, oltre un mese dopo rispetto a quando vi abbiamo svelato il forte interesse (solo i nerazzurri in Italia). L’ Inter ha un accordo totale sull’ingaggio, vuole colmare le ultime distanze con il Parma, la valutazione del cartellino è tra i 23 e i 25 milioni. Al Parma piace Sebastiano Esposito, che andrà in scadenza tra un anno con l’Inter, ma l’operazione sta procedendo a prescindere. Anche perché Sebastiano è impegnato nel Mondiale per Club e intanto l’Inter ha fretta di chiudere con o senza il suo inserimento nella trattativa. Ci sarà sempre tempo per valutare l’eventuale trasferimento dell’attaccante in Emilia, per l’Inter è troppo importante intanto chiudere Bonny. Foto: Instagram Bonny