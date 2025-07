Il retroscena: Bondo, dubbi sulla Cremonese. Le possibili soluzioni e un sogno

31/07/2025 | 10:55:47

Warren Bondo può lasciare il Milan, situazione da seguire. È vero, la Cremonese ci sta provando (come sta seguendo Terracciano), ma almeno oggi ci sono pochi margini di manovra. Se proprio dovesse andare via dal Milan, il centrocampista classe 2003 valuterebbe altre soluzioni. In Italia è sempre stato apprezzato da Fiorentina e Bologna, ma il suo grande sogno sarebbe quello di fare un’esperienza in Premier. Vedremo le opportunità che eventualmente ci saranno nell’ultimo mese di calciomercato.

Foto: Instagram Milan