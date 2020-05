Il retroscena: Bonaventura gradisce la Roma. Ma ancora nessuna offerta

Vi avevamo parlato dei sondaggi Roma (e anche della Fiorentina) per Jack Bonaventura lo scorso gennaio, quando il centrocampista offensivo coltivava minime speranze di prolungamento con il Milan. Speranze che poi sono definitivamente naufragate, la scadenza ormai si avvicina. E Bonaventura da diversi mesi può valutare proposte: la Roma gli ha rinnovato il forte interesse ma non è stata fin qui formalizzata un’offerta per mille motivi (dall’emergenza coronavirus al black-out relativo a una cessione societaria che sembrava imminente). Il club giallorosso resta comunque in corsa, senza sottovalutare le chance dell’Atalanta (e sarebbe un ritorno) e i sondaggi del Torino. Capitolo Hysaj, in scadenza di contratto con il Napoli: i contatti degli scorsi mesi con la Roma per il terzino albanese difficilmente avranno ulteriori sbocchi.

Foto: Twitter ufficiale Milan