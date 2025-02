Il retroscena: Bollini dice no al Milan Futuro e resta in FIGC

Alberto Bollini ha deciso di restare in FIGC. Tutto questo malgrado un’offerta di due anni e mezzo di contratto arrivata dal Milan Futuro per risollevarsi e dimenticare un momento difficile in campionato. Le ultime sconfitte potrebbero portare il Milan all’esonero di Bonera e all’individuazione di un allenatore capace di dare un’immediata inversione. Bollini si è confrontato con i vertici della FIGC, avrebbe avuto il via libera, ma non se l’è sentita di lasciare il suo attuale incarico che gli sta dando grande soddisfazione. Ha la fiducia dei vertici federali, ha ottenuto risultati importanti, e sapeva che in caso di uscita sarebbe stato poi complicato rientrare in FIGC. Da qui la scelta di non accettare la proposta del Milan Futuro.

Foto: Sito FIGC