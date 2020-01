Tentazione turca per Kevin Prince Boateng. L’attacca può lasciare la Fiorentina in queste ultimissime ore di mercato, il Besiktas è uscito allo scoperto e avanza con forza per un’operazione in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze. Sarà una corsa contro il tempo…

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina